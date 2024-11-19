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Греція вшосте блокує перевалку нафти з Росії біля своїх берегів
16:17 18.11.2024 |
ВМС Греції ще на чотири місяці продовжили серію військово-морських навчань у Лаконійській затоці.
Про це повідомляє Bloomberg.
Військові навчання мали завершитися 15 листопада, але тепер триватимуть до середини березня - більш як десять місяців після їх початку.
Зазначається, що Лаконійська затока стала одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використовували для обходу санкцій Європейського Союзу проти РФ. У травні Греція заявила про проведення військово-морських навчань у регіоні, заборонивши захід комерційних судів.
Раніше уряд Греції стверджував, що навчання спрямовані на припинення перевезень вантажів, які, на думку міжнародних органів нагляду за судноплавством, є ризиком для безпеки на морі.
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