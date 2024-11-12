Ізраїльську систему ПРО Arrow 3 розгорнуть у Німеччині в 2025 році

Ізраїль спільно з Німеччиною розпочав координувати процес розгортання системи протиракетної оборони Arrow 3 на німецькій території у 2025 році.

Про це в неділю, 10 листопада, повідомило ізраїльське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Представники оборонних відомств Ізраїлю та Німеччини провели дводенну зустріч в ізраїльському концерні Israel Aerospace Industries.

"Міністерства оборони Ізраїлю та Німеччини розпочали спільну підготовку та координацію до початкового розгортання ізраїльської системи Arrow 3 на німецькій території у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Минулого року Ізраїль зі схвалення США погодився продати систему Arrow 3 Німеччині за 3,5 мільярда доларів. Це стало найбільшою на сьогодні оборонною угодою ізраїльського виробника.

Система протиракетної оборони Arrow 3 є передовою світовою технологією, призначеною для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Систему вперше випробували в умовах бойових дій після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль у жовтні.

Arrow 3 стане частиною європейської ініціативи "Небесний щит" під керівництвом Німеччини. Близько 19 країн взяли на себе зобов'язання щодо участі в довгостроковому проєкті, який створить структуру для перехоплення різних типів ракет на різній висоті.