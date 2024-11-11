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В Кремлі заперечують, що Путін і Трамп проводили телефонну розмову
13:24 11.11.2024 |
У Кремлі заперечують, що російський правитель Владімір Путін проводив телефонну розмову з Дональдом Трампом після перемоги республіканця на виборах президента США.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Путіна Дмитрій Пєсков, якого цитує Интерфакс.
Пєсков назвав "вигадкою" публікацію в ЗМІ щодо розмови Трампа і Путіна, під час якої вони, зокрема, обговорювали розв'язану РФ війну проти України.
"Не було розмови. Це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді навіть у досить поважних виданнях. Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, це просто неправдива інформація", - сказав кремлівський речник.
За даними WP, в ході розмови Трамп порадив російському правителю не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.
Напередодні Пєсков заявив, що РФ побачили "позитивні" сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Крім того, минулого тижня російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах нібито "через знайомих".
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