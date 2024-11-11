Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нетаньягу і Трамп тричі говорили за тиждень
09:57 11.11.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час засідання уряду в неділю повідомив, що вже тричі за останні п'ять днів говорив із новообраним президентом США Дональдом Трампом після виборів, передає The Jerusalem Post.
"Це були хороші й дуже важливі розмови", - наголосив Нетаньягу.
Він також додав, що ці розмови були "покликані ще більше зміцнити міцний альянс між Ізраїлем і США".
Прем'єр-міністр наголосив, що він і майбутній президент США згодні із загрозами, які створює Іран.
"Ми дійшли згоди щодо іранської загрози в усіх її компонентах і небезпеки, яку він (Іран - ІФ-У) становить", - повідомив Нетаньягу своєму уряду на щотижневому засіданні в неділю.
Зазначається, що ізраїльський прем'єр має тісні зв'язки як із чинним президентом США Джозефом Байденом, так і з Трампом, але його стосунки з першим "непрості" через політичні розбіжності, тоді як він і Трамп частіше погоджуються в поглядах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виробила перші 100 власних ракет - Зеленський
|Франція оголосила про передання Україні «близько 10» ракет SCALP
|Україна отримає через Світовий банк $1,37 мільярда на соціальні видатки
|Адміністрація Байдена дозволить військовим підрядникам приїхати в Україну - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Головного прокурора МКС звинуватили у домаганнях - ЗМІ
|ЗМІ: Дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» в Німеччині видали з порушеннями
|ЄЦБ готує Raiffeisen та UniCredit до можливого виходу з ринку РФ – Reuters
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Нетаньягу і Трамп тричі говорили за тиждень
|Трамп розповів, хто відповідатиме за кордони США у його команді
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини