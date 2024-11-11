Нетаньягу і Трамп тричі говорили за тиждень

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час засідання уряду в неділю повідомив, що вже тричі за останні п'ять днів говорив із новообраним президентом США Дональдом Трампом після виборів, передає The Jerusalem Post.

"Це були хороші й дуже важливі розмови", - наголосив Нетаньягу.

Він також додав, що ці розмови були "покликані ще більше зміцнити міцний альянс між Ізраїлем і США".

Прем'єр-міністр наголосив, що він і майбутній президент США згодні із загрозами, які створює Іран.

"Ми дійшли згоди щодо іранської загрози в усіх її компонентах і небезпеки, яку він (Іран - ІФ-У) становить", - повідомив Нетаньягу своєму уряду на щотижневому засіданні в неділю.

Зазначається, що ізраїльський прем'єр має тісні зв'язки як із чинним президентом США Джозефом Байденом, так і з Трампом, але його стосунки з першим "непрості" через політичні розбіжності, тоді як він і Трамп частіше погоджуються в поглядах.