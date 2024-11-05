США застерегли Іран від нового нападу на Ізраїль - ЗМІ

Днями адміністрація президента США Джо Байдена застерігала Іран від нового нападу на Ізраїль, вказавши, що не зможе утримати ізраїльську сторону від нищівної відповіді. Про це в суботу, 2 листопада, повідомив американський інформаційний сайт Axios

із посиланням на американського посадовця та колишню ізраїльську посадовицю.

"Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль і не зможемо бути впевненими, що наступна атака буде такою ж вивіреною і прицільною, як і попередня", - зазначив американський співрозмовник видання.

За його словами, повідомлення було безпосередньо направлено іранській стороні. Йдеться про нестандартну ситуацію, оскільки зазвичай інформація про такі безпосередні контакти не розголошується, констатувало видання Axios.

Axios: Повідомлення передано швейцарськими каналами

За відомостями Axios, пряме повідомлення було передано швейцарськими каналами. У Білому домі відмовилися від коментарів. У місії Ірану при ООН на момент публікації також не прокоментували відомості, що містяться в ній.

Як раніше повідомляло Axios, ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується атакувати Ізраїль з території Іраку, можливо, до президентських виборів у США 5 листопада.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 2 листопада пригрозив Ізраїлю і США "нищівною відповіддю" на ракетний обстріл його країни Ізраїлем. Масштабів і термінів можливої реакції Хаменеї не уточнив.

Авіаудари Ізраїлю по військових цілях в Ірані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на 26 жовтня завдала серії авіаударів по території Ірану. За заявою ізраїльських військових, бомбардування стали відповіддю на численні атаки Тегерана і його союзників останніми місяцями. ЦАХАЛ відзвітував про успішне завершення операції, під час якої було завдано "точних ударів" по підприємствах із виробництва ракет, ракетних комплексах та інших військових об'єктах.

Збройні сили Ірану повідомили про загибель унаслідок ізраїльської атаки двох військовослужбовців іранської армії. Ізраїльські чиновники в розмові з газетою The New York Times підтвердили, що початковий план відповіді Ізраїлю мав передбачав удари по цілях, пов'язаним із ядерним проєктом Ірану. Однак від цього кроку відмовилися через наполегливі рекомендації з боку Сполучених Штатів.