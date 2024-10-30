Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії

Apple відкриває цехи в Індії. Там будуть створені перші виробничі підрозділи для збирання базових iPhone 17. Про це пише 9to5Mac.

Apple намагається диверсифікувати свою лінію виробництва техніки, щоб зменшити залежність від Китаю. Це не повна відмова від роботи в Китаї. Виробництво і тестування iPhone 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone 17 Air відбуватиметься все там же. Генеральний директор Apple Тім Кук навіть пообіцяв продовжувати збільшувати інвестиції компанії в Китай.

За словами двох людей, які безпосередньо знайомі з ситуацією, Apple вперше використовує індійський завод для раннього виробництва базової моделі iPhone 17 наступного року. Місцеві інженери матимуть опрацювати прототип, розроблений в Купертіно та за необхідності адаптувати його під масове виробництво.

Цей процес передбачає доопрацювання дизайну та матеріалів iPhone, а також експерименти з різними типами обладнання та виробничими процесами. Вибір індійського заводу для цього етапу розробки iPhone - впевненість у можливостях індійських інженерів. За словами працівників Apple, "впровадження нового виробництва" є найскладнішим і ресурсомістким аспектом розробки продуктів Apple.

