Ізраїль придбав бойовий лазер «Залізний промінь», який розробляли понад 10 років

Міністерство оборони Ізраїля 28 жовтня 2024 року підписало дві угоди з компаніями Elbit Systems та Rafael для постачання та виробництва лазерної системи Iron Beam.

Компанія Elbit Systems повідомила про контракт на суму 200 млн доларів, за яким вона зобов'язується постачати та обслуговувати лазерне обладнання для системи «Залізний промінь».

Угоди, підписані 28 жовтня 2024 року з Elbit Systems та Rafael, спрямовані на виробництво перших серійних зразків, які мають посилити арсенал ЦАХАЛ вже у 2025 році.

Проєкт «Залізний промінь» передбачає створення бойового лазера потужністю 100 кВт, здатного знищувати ворожі повітряні об'єкти, зокрема безпілотники, крилаті й балістичні ракети, а також мінометні міни та артилерійські снаряди. Радіус дії лазера становитиме від сотень метрів до 10 км. За очікуваннями новітня система доповнить «Залізний купол».

Вперше систему продемонстрували публічно 11 лютого 2014 року на виставці озброєнь у Сінгапурі. Проте розробка лазерної зброї в Ізраїлі розпочалась ще в середині 90-х років у межах проєкту Advanced Concept Technology Demonstrator, який було згодом реінкарновано у вигляді «Залізного променя».

«Угода щодо «Залізного променя» є однією з найбільш стратегічних, які ми підписали. Вона відкриває нову еру в бойових технологіях - еру лазерів», - заявив очільник міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір.