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Ізраїльський удар по Ірану пошкодив базу КВІР, де розташований космічний центр Шахруд і де складають балістичні ракети - ЗМІ
22:41 29.10.2024 |
Атака Ізраїлю на Іран у ніч на 26 жовтня призвела до пошкоджень деяких будівель на базі Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) у провінції Семнан, повідомляє Associated Press (AP) з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs PBC.
На цій базі розташований космічний центр Шахруд під управлінням ВПС КВІР. Його використовує КВІР для здійснення власної космічної програми й для складання балістичних ракет, зазначає AP.
За даними агентства, іранська влада раніше повідомляла про удари Ірану по провінціях Тегеран, Ілам і Хузестан, але не згадувала провінції Семнан.
На зображеннях можна розглянути зруйновану центральну будівлю, пошкодження ще на трьох будівлях і на одному ангарі. Також на фотографіях на території комплексу видно транспортні засоби, ймовірно, з офіційними особами, які оцінюють наслідки удару.
Також раніше AP передавало, що під ізраїльський удар потрапили дві іранські бази поблизу Тегерана, де тривало виробництво балістичних ракет.
Ізраїль у ніч на 26 жовтня завдав серії авіаударів по військових об'єктах Ірану, унаслідок чого загинуло четверо іранських військовослужбовців. Це була відповідь на ракетний обстріл Ізраїлю, здійснений іранськими силами раніше цієї осені.
Іранський постпред при ООН Амір Саїд Іравані заявляв, що ізраїльські удари по об'єктах в іранських провінціях Тегеран, Хузестан і Ілам отримали успішну відсіч з боку сил іранської ППО.
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