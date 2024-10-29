Ізраїль заборонив діяльність близькосхідного агентства ООН

Агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН) для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР, в оригіналі - UNRWA) має припинити "будь-яку діяльність" на території Ізраїлю наступного року. Відповідне рішення 28 жовтня ухвалили депутати ізраїльського парламенту.

Як уточнило агентство dpa, нове законодавство означає, що БАПОР навряд чи зможе продовжити свою роботу і на палестинських територіях, оскільки Ізраїль контролює прикордонні переходи.

Раніше країна звинуватила низку працівників БАПОР у причетності до нападу на Ізраїль, який 7 жовтня 2023 року вчинило палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі терористичною організацією. Згодом в ООН підтвердили "можливу причетність" деяких.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилась 7 жовтня 2023, коли ХАМАС завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула, частину продовжують утримувати.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 42 тисячі палестинців, а ще більше 97 тисяч були поранені, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримує проіранське ліванське парамілітарне радикальне шиїтське угруповання "Хезболла", визнане терористичною організацією в Німеччині, США та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану. Також Ізраїль атакують Іран та інші проіранські угруповання з Іраку, Сирії, Ємену, зокрема - єменські хусити.

У вересні Ізраїль оголосив проведення "попереджувальної воєнної операції" проти "Хезболли". Внаслідок ізраїльських авіаційних ударів у Лівані вбиті кілька керівників терористів. Наприкінці вересня Ізраїль розпочав "обмежену наземну операцію" на прикордонній території на півдні Лівану, в рамках якої завдає ударів з повітря по об'єктах, пов'язаних із "Хезболлою".