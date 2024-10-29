iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови

У Індонезії заборонили продаж iPhone 16, оскільки Apple не виконала вимоги закону, що вимагає використання не менше 40% місцевих деталей.

Тепер жителі країни не можуть купити новий телефон у магазинах, але можуть замовити його з-за кордону або через інтернет, сплативши податки на імпорт.

Як повідомив представник Міністерства торгівлі, Apple Indonesia не виконала своїх інвестиційних зобов'язань для отримання сертифікації місцевого вмісту. Це означає, що компанія навряд чи зможе незабаром виправити ситуацію.

Apple має частку ринку в Індонезії понад 12%, і минулого року там продали близько дев'яти мільйонів телефонів.

Лінійка iPhone 16, яка включає нові функції штучного інтелекту та покращені камери, отримала позитивні відгуки, але попит знизився. За перші вихідні продажів було реалізовано близько 37 мільйонів одиниць, а це менше, ніж минулі рази.