NYT: Ізраїль уразив ППО ключових енергооб'єктів Ірану

Ізраїль умисно вражав системи протиповітряної оборони (ППО) довкола важливих енергетичних об'єктів на території Ірану, уникаючи прямого влучання у них. Про це в суботу, 26 жовтня, з посиланням на неназваних іранських та ізраїльських офіційних осіб повідомляє газета The New York Times.

Цілями Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), за словами трьох іранських чиновників і трьох високопоставлених посадовців ізраїльського міноборони, були засоби ППО поруч із нафтохімічним комплексом Бандар Імам Хомейні в провінції Хузестан, у великому порту Бандар Імам Хомейні, на нафтопереробному заводі Абадан і газовому родовищі в провінції Ілам.

Джерела NYT в Ірані наголошують, що знищення Ізраїлем систем протиповітряної оборони "спричинило глибоку тривогу" в Тегерані, оскільки відтепер важливі енергетичні та інші об'єкти є вкрай уразливими в разі можливих майбутніх атак.

Крім того, за словами іранських та ізраїльських офіційних осіб, ізраїльські атаки фактично вивели з ладу чотири зенітно-ракетні комплекси С-300, які Іран придбав у Росії. Одну з них Ізраїль вивів з ладу в квітні під час атаки на військову базу в провінції Ісфахан, а три - 26 жовтня в тегеранському міжнародному аеропорту ім. Імама Хомейні і на ракетній базі Малад на околиці столиці. Також атаки зазнали три великі бази з виробництва ракет - Фалах, Шаїд Гадірі та Абдол Фатх, що належать Корпусу вартових ісламської революції.

Ізраїль планував уразити ядерні об'єкти в Ірані

Ізраїльські чиновники в розмові з NYT підтвердили, що початковий план Ізраїлю передбачав удари по цілях, пов'язаних із ядерним проєктом Ірану. Однак від цього кроку було вирішено відмовитися через наполегливі рекомендації з боку Сполучених Штатів. У Вашингтоні наголосили, що не підтримають атаку Ізраїлю по нафтових і ядерних об'єктах Ірану через високий ризик різкої ескалації ситуації на Близькому Сході.

Інформацію про те, що ядерні об'єкти на території Ірану не постраждали, раніше підтвердив очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Інспектори МАГАТЕ в Ірані перебувають у безпеці та "продовжують свою важливу роботу", написав Гроссі в соцмережі Х, закликавши до обережності та стриманості щодо "дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних та інших радіоактивних матеріалів".

Авіаудари Ізраїлю по військових цілях в Ірані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на 26 жовтня завдала серії авіаударів по території Ірану. Згідно з заявою ізраїльських військових, бомбардування стали відповіддю на численні атаки Ірану та його союзників протягом останніх місяців. Згодом ЦАХАЛ відзвітував про успішне завершення операції, під час якої було завдано "точних ударів" по підприємствах із виробництва ракет, ракетних комплексах та інших військових об'єктах.

Збройні сили Ірану повідомили про загибель унаслідок ізраїльської атаки чотирьох військовослужбовців іранської армії. У повідомленні ЗС Ірану йдеться, що сили ППО відбили атаку Ізраїлю, але в деяких районах було завдано "обмеженої" шкоди. За твердженням Тегерану, ізраїльські винищувачі не заходили в повітряний простір Ірану, а випустили ракети і безпілотники з повітряного простору Іраку.

Іран звинуватив США у дозволі використовувати повітряний простір Іраку, а представництво Ірану в ООН закинуло Вашингтону "співучасть в цьому злочині". У відповідь США запевнили, що не відіграли жодної ролі в атаках Ізраїлю проти Ірану.