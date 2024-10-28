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Удар Ізраїлю паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, - Axios
08:15 28.10.2024 |
У ніч проти 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану за ракетний обстріл 1 числа. Внаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами трьох ізраїльських джерел, знищення обладнання завдає серйозної шкоди спроможності Ірану оновлювати свій ракетний арсенал. У тому числі це може утримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.
Джерела повідомили, що Ізраїль завдав удару по 12 "планетарним змішувачам", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності, і які становлять основну частину ракетного арсеналу Ірану.
У свою чергу високопосадовець США підтвердив, що ізраїльський удар паралізує можливості Ірану з виробництва ракет.
Axios посилаючись на ізраїльські джерела пише, що змішувачі, по яким потрапив Ізраїль, є високотехнологічним обладнанням, яке Іран не може виробляти самостійно і змушений закуповувати у Китаю. За їхніми словами, відновлення змішувачів може тривати щонайменше рік.
І хоча в Ірана як і раніше, є великий запас балістичних ракет, ізраїльські джерела стверджують, що факт неможливості виробляти нові балістичні ракети обмежить можливості Ірану поповнювати запаси боєприпасів своїх довірених осіб. Зокрема, мова йде про угруповання "Хезболла" та хуситів.
Крім змішувачів, атака Ізраїлю торкнулася чотирьох батарей ППО С-300, які знаходилися у стратегічних місцях та захищали Тегеран, а також ядерні та енергетичні об'єкти в Ірані.
Після інциденту, іранські військові заявили, що ізраїльський удар було нанесено з повітряного простору Іраку. Вони додали, що кільком радіолокаційним системам було завдано незначної шкоди, і в даний час вони знаходяться в процесі відновлення.
Військові Ірану не згадали про будь-які збитки об'єктам виробництва ракет чи безпілотників, наголосивши, що іранська держава залишає за собою право на відповідь.
При цьому ізраїльські джерела підтвердили, що удари завдавалися з повітряного простору Сирії та Іраку, а деякі з них поблизу кордону Іраку з Іраном.
Крім того, за словами джерел видання, ВПС Ізраїлю атакували завод з виробництва безпілотників і завдали "символічного" удару по об'єкту в місті Парчин, який у минулому використовувався для досліджень та розробок ядерної зброї.
Того ж дня, у суботу, президент США Джо Байден заявив журналістам, що ізраїльський удар вразив лише військові цілі в Ірані. Крім того, він сподівається, що це покладе край обміну ударами між Ізраїлем та Іраном.
Тим часом прем'єр-міністр Катару провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану, висловивши серйозне занепокоєння ескалацією ситуації в регіоні після ізраїльського удару.
"Всі сторони в регіоні повинні зберігати максимальну стриманість та уникати будь-яких подальших кроків, які можуть дестабілізувати регіон", - сказав він під час розмови.
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