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Ізраїль вразив дві секретні бази Ірану під час атаки, - AP
08:07 28.10.2024 |
Атака Ізраїлю на Іран пошкодила дві секретні військові бази за межами Тегерану. На це вказують супутникові фотографії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Супутникові фотографії, проаналізовані в неділю агентством Associated Press, вказують на те, що ізраїльська атака на Іран пошкодила об'єкти на секретній військовій базі на південний схід від іранської столиці, яку експерти в минулому пов'язували з колишньою програмою ядерної зброї Тегерана, а також іншу базу, пов'язану з його програмою балістичних ракет.
Деякі з пошкоджених будівель розташовані на іранській військовій базі Парчін, де, як підозрює Міжнародне агентство з атомної енергії, Іран у минулому проводив випробування потужних вибухових речовин, які могли викликати ядерну зброю.
Іран довго наполягав на тому, що його ядерна програма є мирною, хоча МАГАТЕ, західні спецслужби та інші стверджують, що Тегеран мав активну програму озброєння до 2003 року.
Інші пошкодження можна було побачити на сусідній військовій базі Ходжир, яка, на думку аналітиків, приховує підземну систему тунелів і місця виробництва ракет.
Збройні сили Ірану не визнали збитків ні в Ходжирі, ні в Парчіні в результаті атаки Ізраїлю вранці в суботу, хоча вони заявили, що під час нападу загинуло четверо іранських солдатів, які працювали в системах ППО країни.
Іран оголосив у неділю про загибель мирного жителя, але не надав подробиць.
Відповідь Ізраїлю на іранську атаку
26 жовтня Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на попередню атаку балістичними ракетами. Серії вибухів були зафіксовані в Тегерані та інших містах.
Ізраїльські сили підтвердили інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.
Іран та Ірак закрили свій повітряний простір для захисту від можливих подальших атак.
За повідомленням ізраїльських ЗМІ, перша хвиля ударів була націлена на об'єкти, пов'язані з виробництвом ракети та протиповітряною обороною.
Через деякий час після ударів Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завершила нічну операцію проти військових об'єктів Ірану. Міністерство закордонних справ Ірану різко засудило дії Ізраїлю, наголосивши на праві країни на самозахист. У той же час деякі ЗМІ зазначили, що Іран, можливо, через посередника передав, що не планує зараз відповідати на атаки Ізраїлю.
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