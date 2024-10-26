FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до «сірого» списку

FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.

Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.

Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.

Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.

FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.

