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FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до «сірого» списку
23:42 25.10.2024 |
FATF (Група розроблення фінансових заходів із боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації.
Засідання групи відбувалися 21-25 жовтня в Парижі.
Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.
Тепер до списку входять 24 юрисдикції: Алжир, Ангола, Болгарія, Буркіна Фасо, В'єтнам, Венесуела, Гаїті, Демократична республіка Конго, Ємен, Камерун, Кенія, Кот-д'Івуар, Ліван, Малі, Мозамбік, Монако, Намібія, Нігерія, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Філіппіни, Хорватія, ПАР, Ємен.
FATF залишила без змін список високоризикованих юрисдикцій, так званий "чорний" список, до нього входять КНДР, Іран і М'янма.
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