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Ізраїль офіційно підтвердив ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна
09:48 23.10.2024 |
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 4 жовтня внаслідок авіаудару по Бейруту було вбито главу виконавчої ради Хезболли Хашима Сафі ад-Діна, який, імовірно, став наступником Хасана Насралли після його ліквідації.
Як передає Times of Israel, разом із Сафі ад-Діном було вбито главу розвідувального підрозділу організації Хусейна Алі Хазима.
Метою удару була підпільна розвідувальна штаб-квартира Хезболла в Бейруті.
За даними ЦАХАЛ, у момент нанесення удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу Хезболли, включно з вищими командирами.
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