Ізраїль офіційно підтвердив ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 4 жовтня внаслідок авіаудару по Бейруту було вбито главу виконавчої ради Хезболли Хашима Сафі ад-Діна, який, імовірно, став наступником Хасана Насралли після його ліквідації.

Як передає Times of Israel, разом із Сафі ад-Діном було вбито главу розвідувального підрозділу організації Хусейна Алі Хазима.

Метою удару була підпільна розвідувальна штаб-квартира Хезболла в Бейруті.

За даними ЦАХАЛ, у момент нанесення удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу Хезболли, включно з вищими командирами.