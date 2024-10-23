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АНАЛІТИКА

Ізраїль офіційно підтвердив ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна

 

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 4 жовтня внаслідок авіаудару по Бейруту було вбито главу виконавчої ради Хезболли Хашима Сафі ад-Діна, який, імовірно, став наступником Хасана Насралли після його ліквідації.

Як передає Times of Israel, разом із Сафі ад-Діном було вбито главу розвідувального підрозділу організації Хусейна Алі Хазима.

Метою удару була підпільна розвідувальна штаб-квартира Хезболла в Бейруті.

За даними ЦАХАЛ, у момент нанесення удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу Хезболли, включно з вищими командирами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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