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АНАЛІТИКА

Байден сказав Нетаньяху, що настав час зупинити війну в Газі після усунення лідера ХАМАС

 

У четвер 17 серпня Ізраїль офіційно підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Яхью Сінвара. Цього ж дня президент США Джо Байден та ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху провели телефонну розмову.

Передає РБК-Україна з посиланням на Axios.

Повідомляється, що Байден зателефонував Нетаньяху з борту літака Air Force One на шляху до Німеччини та привітав Нетаньяху із вбивством Сінвара ізраїльськими солдатами, які діють на півдні Гази.

У ході телефонної розмови президент США сказав прем'єру Ізраїлю, що після того, що сталося, настав час "рухатися далі" і покласти край війні в Газі.

"Лідери погодилися, що зараз є можливість домогтися звільнення заручників і наголосили, що працюватимуть разом для досягнення цієї мети", - повідомили у канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра.

Білий дім у свою чергу заявив, що Байден і Нетаньяху обговорили, "як використати цей момент, щоб повернути заручників додому та завершити війну, забезпечивши безпеку Ізраїлю і не давши ХАМАС можливості знову контролювати Газу".

Axios нагадує, що президент США Джо Байден вже кілька місяців особисто домагається укладання угоди про звільнення заручників та припинення вогню в Газі. Він сподівається досягти прориву в переговорах, що зайшли в глухий кут, до того, як залишить свою посаду 20 січня 2025 року.

Тим часом в офісі президента Ізраїлю повідомили, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав главі ізраїльської держави Ісааку Герцогу про те, що він планує найближчими днями вирушити до регіону. Зокрема, планується обговорення шляху досягнення звільнення заручників у Газі та припинення вогню.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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