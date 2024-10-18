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США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС - Пентагон
09:43 18.10.2024 |
Військові США не брали участі в ізраїльській операції з ліквідації лідера ХАМАС Ях'я Сінвара, хоча американська розвідка надала інформацію про місцеперебування лідерів угруповання ХАМАС, яке визнано Сполученими Штатами терористичною організацією, заявив представник Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер у четвер.
"Це була ізраїльська операція. Збройні Сили США безпосередньо не брали участі. Сполучені Штати допомогли в наданні інформації та розвідданих, що стосуються звільнення заручників і відстеження лідерів ХАМАС, які несуть відповідальність за утримання заручників. І, звичайно, це загалом робить внесок у розуміння ситуації", - заявив Райдер.
Щодо прибуття американської батареї THAAD для посилення системи ППО Ізраїлю, то Райдер наголосив, що компоненти цієї зброї почали прибувати до Ізраїлю.
"Це буде оперативно готово в найближчому майбутньому. Не буду вдаватися в конкретні дати операції "Безпека". Я скажу, що вона була інтегрована в ізраїльську протиповітряну оборону, а також у наші ширші зусилля США на регіональному рівні з підтримки оборони Ізраїлю", - сказав він.
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