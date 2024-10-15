Фінансові новини
- |
- 15.10.24
- |
- 10:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нетаньяху повідомив США про готовність ударити по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах Ірану
08:59 15.10.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Джерела видання кажуть, що це найбільш обмежена відповідь на останню атаку Ірану проти Ізраїлю.
Дії у відповідь будуть розраховані таким чином, щоб уникнути їх сприйняття як "політичного втручання у вибори в США", заявив один із співрозмовників видання.
Нетаньяху зайняв "більш помірну позицію" в цій дискусії, ніж раніше, сказав американський чиновник, описуючи телефонну розмову між Нетаньяху і американським лідером Джон Байденом. Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена відправити потужну систему ПРО до Ізраїлю, заявили обидва чиновники.
Нагадаємо, американські військові розгорнули батарею протиповітряної оборони THAAD в Ізраїлі. Цей крок має посилити вбудовану систему ППО Ізраїлю.
12 жовтня повідомлялося, що Ізраїль звузив коло цілей в Ірані для відповіді на ракетну атаку 1 жовтня. До списку цілей попередньо не входять ядерні об'єкти Ірану.
Усі деталі про іранську атаку проти Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна Помста за "Хезболлу". Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет, ЦАХАЛ готує відповідь: всі деталі
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Гендиректор «ДОТ»: Закупівлі дронів для ЗСУ мають намір завести в DOT-Chain, це буде як «електронний супермаркет», де покупці - бригади
ТОП-НОВИНИ
|Росія обстріляла порт в Одесі: пошкоджені два судна, загинула людина
|Україна виграє $130 млн на рік від зниження МВФ комісій
|Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС
|ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Північна Корея підірвала свою частину міжкорейських доріг
|НАТО не піддасться на погрози Росії і продовжить підтримувати Україну - Рютте
|Канада звинуватила уряд Індії у причетності до вбивства та вислала її дипломатів
|Зустріч Трампа з виборцями закінчилася передчасно, бо глядачі почали непритомніти
|Трамп накинувся на телеканал Fox News через майбутнє інтерв’ю з Гарріс
|Трамп випереджає Гарріс на достроковому голосуванні в штатах, що вагаються, - ЗМІ
Бізнес
|В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год
|Бразилія розблокувала соцмережу Х. Маск пішов на поступки та заплатив штраф
|У США позиваються до TikTok через шкоду психічному здоров'ю підлітків
|Представлено Dimensity 9400: новий чип MediaTek для флагманських смартфонів та планшетів
|«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження
|Renault створила водневий універсал з акумуляторною батареєю