Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нетаньяху повідомив США про готовність ударити по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах Ірану

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Джерела видання кажуть, що це найбільш обмежена відповідь на останню атаку Ірану проти Ізраїлю.

Дії у відповідь будуть розраховані таким чином, щоб уникнути їх сприйняття як "політичного втручання у вибори в США", заявив один із співрозмовників видання.

Нетаньяху зайняв "більш помірну позицію" в цій дискусії, ніж раніше, сказав американський чиновник, описуючи телефонну розмову між Нетаньяху і американським лідером Джон Байденом. Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена відправити потужну систему ПРО до Ізраїлю, заявили обидва чиновники.

Нагадаємо, американські військові розгорнули батарею протиповітряної оборони THAAD в Ізраїлі. Цей крок має посилити вбудовану систему ППО Ізраїлю.

12 жовтня повідомлялося, що Ізраїль звузив коло цілей в Ірані для відповіді на ракетну атаку 1 жовтня. До списку цілей попередньо не входять ядерні об'єкти Ірану.

Усі деталі про іранську атаку проти Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна Помста за "Хезболлу". Іран вдарив по Ізраїлю сотнями ракет, ЦАХАЛ готує відповідь: всі деталі
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1963
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 44,9575
  0,0663
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8478  0,04 0,10 41,5057  0,01 0,01
EUR 44,8804  0,06 0,14 45,6017  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2025  0,00 0,01 41,2175  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес