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В Італії перевіряють ексспівробітника банку, який стежив за рахунком прем'єрки
13:23 14.10.2024 |
Співробітник італійської банківської групи Intesa Sanpaolo понад два роки відстежував банківські рахунки прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та інших топпосадовців, у зв'язку з чим розпочали розслідування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Чоловік, як з'ясувала внутрішня перевірка, протягом 26 місяців шпигував за близько 3500 банківськими рахунками топполітиків та знаменитостей. Серед них - міністр оборони Гвідо Крозетто, голова Сенату Іньяціо Ла Русса, а також сестра та колишній партнер Мелоні.
Підозри стосовно співробітника виникли після того, як у банку виявили його надмірно часті звернення до акаунта внутрішньої банківської системи. Стеження за акаунтами відбувалось із лютого 2022 по квітень 2024-го.
Після перевірки чоловіка звільнили, зараз він перебуває під слідством за несанкціонований доступ до комп'ютерних систем і спробу несанкціонованого збору інформації. Паралельно перевірку почало управління із захисту персональних даних Італії.
Мотиви дій чоловіка досі нез'ясовані, але, як пояснює ANSA, дані з банківських рахунків могли б надати йому доступ про конфіденційні пересування перших осіб країни.
Італійська поліція вже провела обшук удома у фігуранта розслідування і вилучила смартфони та комп'ютерну техніку.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні подала до суду для відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.
У липні Мелоні присудили 5 тисяч євро компенсації за висміювання її зросту.
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