В Італії перевіряють ексспівробітника банку, який стежив за рахунком прем'єрки

Співробітник італійської банківської групи Intesa Sanpaolo понад два роки відстежував банківські рахунки прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та інших топпосадовців, у зв'язку з чим розпочали розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Чоловік, як з'ясувала внутрішня перевірка, протягом 26 місяців шпигував за близько 3500 банківськими рахунками топполітиків та знаменитостей. Серед них - міністр оборони Гвідо Крозетто, голова Сенату Іньяціо Ла Русса, а також сестра та колишній партнер Мелоні.

Підозри стосовно співробітника виникли після того, як у банку виявили його надмірно часті звернення до акаунта внутрішньої банківської системи. Стеження за акаунтами відбувалось із лютого 2022 по квітень 2024-го.

Після перевірки чоловіка звільнили, зараз він перебуває під слідством за несанкціонований доступ до комп'ютерних систем і спробу несанкціонованого збору інформації. Паралельно перевірку почало управління із захисту персональних даних Італії.

Мотиви дій чоловіка досі нез'ясовані, але, як пояснює ANSA, дані з банківських рахунків могли б надати йому доступ про конфіденційні пересування перших осіб країни.

Італійська поліція вже провела обшук удома у фігуранта розслідування і вилучила смартфони та комп'ютерну техніку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні подала до суду для відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.

У липні Мелоні присудили 5 тисяч євро компенсації за висміювання її зросту.