Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NBC: У США вважають, що Ізраїль звузив коло можливих цілей для удару по Ірану

NBC: У США вважають, що Ізраїль звузив коло можливих цілей для удару по Ірану

 

Американські посадовці вважають, що Ізраїль звузив коло об'єктів, які може уразити у відповідь на масований ракетний обстріл Ірану 1 жовтня.

Про це вони на умовах анонімності сказали телеканалу NBC News, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками США, Ізраїль планує здійснити атаку на енергетичну та військову інфраструктуру, причому нібито виключив удари по ядерних об'єктах чи вбивства іранських високопосадовців.

Співрозмовники NBC News кажуть, що час удару Ізраїлю у відповідь не визначений, як і остаточна форма цієї відповіді, але ізраїльські військові готові діяти в будь-який час, щойно отримають наказ.

1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль. Іранська атака завдала незначної шкоди Ізраїлю, який пообіцяв відповісти.

Американські посадовці після цього закликали ізраїльський уряд зробити свою відповідь пропорційною, зосередившись на військових цілях в Ірані та уникаючи нафтових, газових і ядерних об'єктів.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8478  0,04 0,10 41,5057  0,01 0,01
EUR 44,8804  0,06 0,14 45,6017  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2025  0,00 0,01 41,2175  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес