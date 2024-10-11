Міністр економіки Ізраїлю вважає за необхідне атакувати ядерний потенціал Ірану

Ізраїльський міністр економіки Нір Баркат виступив за удар по Ірану, зокрема його ядерному потенціалу.

"Ми повинні атакувати Іран", - заявив міністр в інтерв'ю "Франс 24", додавши, що ці дії включають в себе удар по ядерному потенціалу Тегерана.

На запитання про те, чи не спричинить удар по Ірану регіональну війну, Баркат зазначив, що на кону стоїть доля Ізраїлю.

"Баркат стверджував, що "Іран - голова змії", і використовує своїх ставлеників - рухи ХАМАС і "Хезболла", хуситів у Ємені з метою "задушити Ізраїль". За його словами, мета Ірану - "створити ядерну бомбу, щоб стерти Ізраїль", - передає телеканал.

Також міністр заявив, що Ізраїль намагається відсунути сили руху "Хезболла" від свого кордону і забезпечити повернення додому переміщених ізраїльтян. Він пояснив, що Ізраїль бажав би зміни політичного режиму в Лівані, однак "це не мета війни".

Крім того, говорячи про операцію в Секторі Гази, Баркат обвинуватив угруповання ХАМАС у розміщенні своїх об'єктів серед цивільної інфраструктури, щоб уникнути ударів Ізраїлю. Він також заявив, що Ізраїль не прагне зайняти анклав. Натомість ізраїльська влада бажає появи тут "Дубая", що процвітає і який визнає Ізраїль як легітимну державу і буде з ним співіснувати.

"Ми хочемо побачити поруч із нами Дубай, з успішним урядом. Ця модель краща, ніж рішення за принципом "двох держав для двох народів", - додав Баркат.

1 жовтня Корпус вартових Ісламської революції Ірану в межах операції "Істинна обіцянка 2" запустив по Ізраїлю велику кількість ракет. Ізраїльські військові заявили, що дадуть відповідь на цей обстріл, коли вважатимуть за потрібне.

Потім видання The Washington Post повідомило, що щонайменше 20 далекобійних іранських ракет пробилися крізь системи ППО Ізраїлю та його союзників, вразивши щонайменше три ізраїльські військові та розвідувальні бази, зокрема "Неватім" і "Тель-Ноф". Пізніше Армія оборони Ізраїлю визнала влучання кількох іранських ракет по авіабазах "Неватім" і "Тель-Ноф".

Напередодні глава ізраїльського Міноборони Йоав Галант пообіцяв, що удар Ізраїлю у відповідь по Ірану виявиться вкрай раптовим для Тегерана.