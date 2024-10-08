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CNN: США не відновлюють переговори про припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою»
08:57 08.10.2024 |
США наразі не намагаються відновити зусилля з укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням "Хезболла".
Про це у коментарі CNN розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".
За словами співрозмовників телеканалу, США "змирилися" з тим, що намагатимуться формувати й обмежувати операції Ізраїлю в Лівані та проти Ірану, а не припиняти бойові дії.
Офіційні особи зазначили, що в адміністрації Джо Байдена зріють побоювання, що обіцяна Ізраїлем обмежена операція в Лівані незабаром переросте в більш масштабний і тривалий конфлікт.
Спроби США домовитися про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС також зазнали невдачі.
Як і у випадку з Газою, американські посадовці кажуть, що Ізраїль спочатку планував набагато масштабніше наземне вторгнення в Ліван, перш ніж США переконали його скоротити масштаби операції.
Але вони також визнають, що за останній рік їм стало ясно, що вплив США обмежений, коли йдеться про військові операції Ізраїлю.
Джо Байден напередодні заявляв, що США віддані безпеці Ізраїлю та підтримують право єврейського народу захищатися від терористів ХАМАС, "Хезболли", хуситів та Ірану.
ВІн також вважає малоймовірною "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані.
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