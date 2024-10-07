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CNN: США не отримали гарантій від Ізраїлю, що атак на ядерні об’єкти Ірану не буде
08:25 07.10.2024 |
У США заявили, що Ізраїль не дав жодних гарантій того, що удари по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку на початку минулого тижня не обговорюється.
Про це телеканалу CNN заявив неназваний представник Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".
Співрозмовник телеканалу додав, що "дуже важко сказати", чи скористається Ізраїль річницею нападів ХАМАС 7 жовтня для атаки у відповідь.
"Ми сподіваємося і очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій", - сказав посадовець, відповідаючи на запитання CNN, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об'єкти Ірану не стануть ціллю для ударів.
Американські офіційні особи також поки що не мають ясності щодо того, коли буде прийнято рішення про відповідь Ізраїлю.
Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.
Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Нещодавно Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.
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