Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Армія Ізраїлю ліквідувала експерта з виробництва ракет для «Хезболли»

 

На початку цього тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала одного з керівників проекту угруповання "Хезболла" з виробництва високоточних керованих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Військові вбили у районі Бейрута Махмуда Юсефа Анісі, удару було завдано з використанням розвідданих. Він був одним з лідерів кампанії "Хезболли" з виготовлення зброї у Лівані та важливим джерелом інформації про технологічні можливості у сфері виробництва зброї.

Анісі приєднався до угруповання більше 15 років тому і був експертом у галузі машинобудування, чим посилив розвиток стратегічної зброї терористів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2202
  0,0553
 0,13
EUR
 1
 45,5236
  0,1911
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9172  0,05 0,11 41,5144  0,03 0,08
EUR 45,2912  0,13 0,30 45,9936  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,04 0,11 41,2150  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес