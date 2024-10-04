Армія Ізраїлю ліквідувала експерта з виробництва ракет для «Хезболли»

На початку цього тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала одного з керівників проекту угруповання "Хезболла" з виробництва високоточних керованих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Військові вбили у районі Бейрута Махмуда Юсефа Анісі, удару було завдано з використанням розвідданих. Він був одним з лідерів кампанії "Хезболли" з виготовлення зброї у Лівані та важливим джерелом інформації про технологічні можливості у сфері виробництва зброї.

Анісі приєднався до угруповання більше 15 років тому і був експертом у галузі машинобудування, чим посилив розвиток стратегічної зброї терористів.

