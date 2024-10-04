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У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
09:01 04.10.2024 |
Шведська профспілка IF Metall подала позов проти компанії Tesla Ілона Маска, стверджуючи, що вона не проінформувала працівників про зміни на робочих місцях, що є обов'язковим згідно з трудовим законодавством країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Новий позов IF Metall - другий за цей рік - стверджує, що Tesla порушила шведський Закон про спільне визначення, який передбачає, що компанії повинні інформувати профспілки про значні зміни.
Йдеться про те, що Tesla реорганізувала свою філію в шведському місті Умео, не повідомивши про це IF Metall.
Американський концерн, очолюваний мільярдером Ілоном Маском, перебуває в центрі суперечки у Швеції понад рік.
Конфлікт розпочався в жовтні 2023 року, коли група механіків Tesla оголосила страйк, після чого понад десяток профспілок різних галузей підтримав їхні дії на знак солідарності.
Страйкарі звинувачували Tesla у відмові підписати колективний договір, що б дозволило IF Metall вести переговори про заробітну плату та інші умови від імені працівників.
Автовиробник стверджує, що пропонує такі ж або навіть кращі умови, ніж ті, яких вимагала профспілка.
На тлі конфлікту Tesla знайшла способи продовжити роботу і збільшити свою частку на шведському ринку, зокрема за рахунок найму працівників, які не є членами профспілки.
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