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АНАЛІТИКА

Байден не вірить, що на Близькому Сході буде тотальна війна: Можемо цього уникнути

 

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у переростання загострення на Близькому Сході на велику війну у регіоні. Заява прозвучала на тлі операції Ізраїлю проти ХАМАС та "Хезболли" у Секторі Газа та Лівані, та ескалації напруженості цієї країни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського президента, такої "тотальної війни" можна уникнути, але для цього потрібно більше зусиль.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо своєї впевненості, що таку війну можна запобігти, Байден сказав: "Наскільки ви впевнені, що дощу не буде? Слухайте, я не вірю, що буде тотальна війна".

"Я думаю ми можемо цього уникнути", - зазначив президент США та додав, що "ще багато чого потрібно зробити" для деескалації на Близькому Сході.

Байден підтвердив намір Штатів у надалі підтримувати та захищати Ізраїль. Так він відповів на запитання представників ЗМІ, чи відправить американські війська для допомоги союзнику.

"Ми вже допомогли Ізраїлю. Ми збираємося захищати Ізраїль", - наголосив американський президент.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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