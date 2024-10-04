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Байден«обговорює» з Ізраїлем можливі удари по нафтових об'єктах Ірану
22:56 03.10.2024 |
Наразі Ізраїль планує відповідь на ракетну атаку Тегерана. Для цього зараз ведуться відповідні переговори з США.
Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Президент США, заявив, що "обговорює" удари Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах, як можливу відповідь на ракетну атаку Тегерана у вівторок.
За даними видання, коментарі Байдена швидко призвели до стрімкого зростання цін на нафту.
Коли Байдена запитали, чи "дозволить" він Ізраїлю завдати удару у відповідь по Ірану. Президент США сказав, що вони лише "радять".
"Перш за все, ми не "дозволяємо" Ізраїлю, ми радимо Ізраїлю. І сьогодні нічого не станеться".
Нагадаємо, що в вівторок Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран випустив майже 200 балістичних ракет. Атаку відбили ізраїльські військові разом з американськими есмінцями.
Іран заявив, що атака була відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та "Хезболли". Ізраїль своєю чергою пообіцяв відповідь. ЗМІ повідомили, що нібито влада Ізраїлю розглядає варіант з ударами по ядерних об'єктах Ірану. Американський президент Джо Байден заявив, що США не підтримують такий варіант.
Аналітики відзначають, що атака Ірану була провальною, а знищення ракет показало їх малоефективність та малу потужність.
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