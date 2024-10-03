Макрон закликав терміново реформувати модель зростання ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до термінової зміни економічного мислення Євросоюзу, інакше ЄС ризикує через три-чотири роки опинитися поза конкуренцією з США та Китаєм.

Про це Макрон сказав під час вступу на Берлінському глобальному діалозі, його цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Підхід ЄС до економічного зростання та міжнародної торгівлі, за словами Макрона, більше не відповідає поставленим цілям.

Він підкреслив, що ЄС ризикує стати неактуальним гравцем на міжнародних ринках і просто "зоною пристосування до надлишкових потужностей" як Китаю, так і США.

"Якщо ми продовжимо нашу (стару) модель зростання, ми будемо неконкурентними через три-чотири роки", - сказав глава французької держави.

"Я справді вважаю, що ми в небезпеці", - додав він, вказавши на той факт, що економічне зростання ЄС значною мірою залежало від експорту автомобільної промисловості до Китаю, дешевої енергії з російського газу і беззаперечної оборонної парасольки з боку США.

Макрон закликав ЄС "прокинутися" і перезавантажити свою діяльність.

Заяви Макрона пролунали на тлі нещодавньої публікації доповіді Маріо Драгі про європейську конкурентоспроможність, яка попереджає про "повільну агонію", якщо ЄС не зможе постояти за себе.