У ЄС презентували план зупинення економічного занепаду блоку

Колишній президент Європейського центробанку та експрем'єр-міністр Італії Маріо Драгі презентував план зупинки економічного занепаду ЄС - блоку необхідно інвестувати удвічі більше, ніж Європа інвестувала у власну відбудову після Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Як зазначається, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн близько року тому попросила Драгі підготувати "монументальний звіт" про майбутнє конкурентоспроможності ЄС. Після багатьох місяців написання план нарешті був оприлюднений сьогодні.

"Це екзистенційний виклик", - зазначив колишній президент Європейського центрального банку у своєму 328-сторінковому звіті. Мета його - витягнути ЄС з низької продуктивності та слабкого зростання, оскільки він відстає від США та Китаю.

За словами Драгі, ЄС потребує безпрецедентного рівня інвестицій - більш ніж удвічі більшого, ніж за часів Плану Маршалла, який наприкінці 1940-х - на початку 1950-х років спрямував у Західну Європу 13 мільярдів доларів. Це еквівалентно приблизно 150 мільярдам доларів сьогодні.

"Європа повинна інвестувати вдвічі більше, ніж вона інвестувала у відновлення після Другої світової війни", - сказав Маріо Драгі.

Він наполягає на тому, щоб ЄС випустив нові спільні боргові зобов'язання для фінансування власних промислових та оборонних потреб, проти чого виступають кілька урядів. Драгі зазначив, що мета ЄС скоротити власні викиди парникових газів до нуля до середини століття дає блоку можливість створювати та експортувати чисті технології по всьому світу.

"Ми повинні відмовитися від ілюзії, що лише зволікання може зберегти консенсус. Зволікання лише призвело до уповільнення зростання, і, безумовно, більше не досягнуто консенсусу. Ми досягли точки, коли без дій нам доведеться або поставити під загрозу свій добробут, наше довкілля, або нашу свободу", - сказав він.

В основі економічних негараздів Європи, як стверджується у звіті, лежить вартість енергії для промисловості, яка зараз змушена платити за електроенергію на 158% більше, ніж у США та на 345% більше - за природний газ.

Як повідомлялося, колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що ЄС перебуває на переломному етапі і зараз блоку необхідно об'єднатися, щоб "стати державою".