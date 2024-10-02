США прихильні до дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході, проте готові захистити Ізраїль

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню (SebLecornu) зростаючий конфлікт на Близькому Сході.

"Раніше сьогодні я говорив із Себастьяном Лекорню про продовження тісної координації між нашими країнами з приводу розвитку ситуації на Близькому Сході. Я підтвердив рішучість Сполучених Штатів захищати Ізраїль від іранської агресії. Сполучені Штати, як і раніше, прихильні просуванню дипломатичного рішення, уникненню подальшого розширення конфлікту і захисту нашого персоналу та об'єктів у регіоні", - написав він у соцмережі Х у ніч на середу за київським часом.

Як повідомлялося, у вівторок Корпус вартових Ісламської революції запустив велику кількість ракет по Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що дадуть відповідь на цей обстріл, коли вважатимуть за потрібне. У ЦАХАЛ оцінили кількість випущених по Ізраїлю ракет приблизно у 180.