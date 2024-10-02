Іран зробив велику помилку і заплатить за це, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна вживе заходів у відповідь проти Ірану.

"Іран зробив велику помилку сьогодні ввечері, і він заплатить за це", - заявив Нетаньягу.

За його словами, атака Ірану провалилася, оскільки була відбита ізраїльською системою ППО за підтримки США.

"Іранський режим не розуміє нашої рішучості захищати себе і вживати заходів у відповідь проти наших ворогів", - зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю.

"Ми будемо дотримуватися встановленого нами правила: хто б не напав на нас, ми нападемо на них", - додав він.

Зі свого боку постпред Ізраїлю при ООН Денні Данон заявив, що "Іран здійснив найбільшу і найжорстокішу ракетну атаку проти держави Ізраїль на сьогоднішній день".

Він зазначив, що уряд Ізраїлю вирішить, коли і як реагувати на цю атаку.

"Я можу сказати вам одне: це буде помічено. Це буде болісно", - сказав Данон журналістам.

"У нас немає бажання війни або ескалації, але ми не можемо сидіти склавши руки, коли наші цивільні особи зазнають подібних нападів", - заявив постпред Ізраїлю.

Тим часом телеканал ABC News із посиланням на американського чиновника повідомляє, що Іран випустив загалом 220 ракет двома хвилями протягом 30 хвилин.

За даними співрозмовника телеканала, кілька прямих влучань сталося недалеко від Тель-Авіва.

За словами чиновника, багато ракет було перехоплено над Йорданією.

Він також повідомив, що внаслідок атаки Ірану було вбито палестинця в Єрихоні. Також є повідомлення про бедуїна, убитого в Негеві.

Як повідомлялося, у вівторок Корпус вартових Ісламської революції запустив велику кількість ракет по Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що дадуть відповідь на цей обстріл, коли вважатимуть за потрібне. У ЦАХАЛ оцінили кількість випущених по Ізраїлю ракет приблизно в 180.