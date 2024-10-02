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АНАЛІТИКА

Сьогоднішня атака Ірану на Ізраїль вдвічі масштабніша за квітневу, - Пентагон

 

Сьогоднішня атака Ірану на Ізраїль була вдвічі масштабнішою, ніж та, яку Іран здійснив у квітні. Есмінці ВМС США випустили близько дюжини перехоплювачів по іранських ракетах.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Sky News.

"Це приблизно вдвічі більше, ніж кількість балістичних ракет, які вони запустили востаннє", - сказав він, додавши, що "не можна запускати стільки ракет по цілі, не маючи наміру щось вразити".

"Отже, безумовно, як і минулого разу, їх наміром є руйнація", - сказав Райдер.

За його словами, есмінці ВМС США випустили близько дюжини перехоплювачів по іранських ракетах, запущених у бік Ізраїлю.

Наразі у східній частині Середземного моря діють три есмінці з керованими ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole та USS Bulkeley. За словами Райдера, в операції брали участь есмінці USS Bulkeley та USS Cole.

Райдер також повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок вдруге переговорив із міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

"Він підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю і підкреслив, що США, як і раніше, займають міцну позицію по всьому регіону Близького Сходу, щоб захистити американські сили та Ізраїль від загроз з боку Ірану та терористичних організацій, що підтримуються Іраном", - сказав Райдер.

Нагадаємо, за даними ЦАХАЛу, Іран у сьогоднішньому ударі задіяв близько 180 балістичних ракет. Ізраїльські військові заявили, що протиповітряна оборона під час іранської атаки була "ефективною", хоча є "окремі" влучення в центральній частині Ізраїлю та ще кілька влучань на півдні країни.

Обстріл стався після того, як ЦАХАЛ розпочав наземну операцію проти "Хезболли" у Лівані.

Під час квітневої атаки, за даними армії Ізраїлю, Іран використав понад 200 дронів. Американські ЗМІ з посиланням на джерела в США повідомляли, що також Іран запустив Ізраїлем близько 150 ракет.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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