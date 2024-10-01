Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль попередив США про «обмежені наземні операції» в Лівані, - Держдеп

 

Ізраїль передав США інформацію щодо проведення обмежених наземних операцій на території Лівану. Такі операції мають націлені на інфраструктуру "Хезболли".

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це те, що вони повідомили нам, що вони проводять нині обмежені операції, націлені на інфраструктуру "Хезболли" поблизу кордону", - заявив Міллер під час спілкування з журналістами.

У нього уточнили, чи йдеться саме про обмежені наземні операції.

"Ми так розуміємо", - підтвердив Міллер.

Що передувало

Нагадаємо, за останні кілька тижнів війна між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася. Зокрема, Армія оборони Ізраїлю завдала кілька точних ударів Бейруту. Були ліквідовані лідер Хезболли Хасан Насралла та голова Оперативного підрозділу "Хезболли" і командир елітних сил "Радван" Ібрагім Акіл.

Ситуація загострилася після того, як міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про нову фазу війни та зміщення фокусу на північ, де країні загрожують бойовики "Хезболли".

Сьогодні, 30 вересня, видання The Wall Street Journal писало, що вторгнення ізраїльських військ на територію Лівану може розпочатися вже цього тижня.

При цьому Ізраїль створив закриту військову зону в районі трьох населених пунктів, які перебувають на кордоні з Ліваном.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,0535
 0,13
EUR
 1
 46,1539
  0,1998
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8772  0,01 0,02 41,5232  0,04 0,09
EUR 45,7760  0,02 0,04 46,4588  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,04 0,10 41,2500  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес