Фінансові новини
- |
- 30.09.24
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
«Хезболла» обрала нового ватажка
08:11 30.09.2024 |
Парамілітарна ісламістська організація та партія "Хезболла" отримала нового лідера замість Хасана Насралли, який нещодавно загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану. Генеральним секретарем угруповання став Хашим Сафі ад-Дін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Arabia.
Хашим Сафі ад-Дін раніше був головою виконавчої ради "Хезболли" та її заступником.
Обрання нового ватажка "Хезболли" сьогодні, 29 вересня, відбулося на раді організації. Це підтвердили джерела Al-Arabia та Al-Hadath.
Що відомо про Сафі ад-Діна
Він є двоюрідним братом Насралли і зятем колишнього командувача іранськими силами КУДС Касема Сулеймані. Відтак, арабські ЗМІ зазначають, що Сафі ад-Діна вважали найвірогіднішим кандидатом на наступника Насралли.
Хашим Сафі ад-Дін народився в 1964 році в місті Дейр Канун ан-Нахр на півдні Лівану. Як і Насралла, він здобув освіту в Наджафі та Кумі, а в 1982 році був одним із засновників "Хезболли".
У 1994 році Сафі ад-Діна закликали до Лівану, щоб стати президентом Виконавчої ради "Хезболли", змінивши Насраллу через два роки після того, як останнього було призначено генеральним секретарем партії після вбивства Аббаса аль-Мусаві під час авіаудару. Він готувався стати наступником Насралли з 1994 року.
Як пише Al-Arabia, протягом трьох десятиліть він обробляв "делікатні" файли, а стратегією займався Насралла.
Його роботою також керував колишній військовий лідер партії Імад Мугніє, який був убитий 12 лютого 2008 року в результаті вибуху замінованого автомобіля в районі Кафр-Суса в Дамаску.
"Хоча Сафі ад-Дін роками залишався "людиною в тіні", обмеження безпеки щодо Насралли висунули його на передовий план", - йдеться в публікації Al-Arabia.
Ліквідація лідера "Хезболли"
Раніше повідомлялося, що 27 вересня ізраїльські сили завдали ударів по столиці Лівану. Пізніше стало відомо, що в результаті обстрілу Бейруту загинув ватажок "Хезболли" Хасан Насралла. При цьому іранські ЗМІ заперечували цю інформацію.
Наступного дня, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію Насралли, керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років. Згодом організація "Хезболла" підтвердила загибель свого ватажка.
Детальніше про те, що відомо про Насраллу, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
ТОП-НОВИНИ
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
|Зеленський відмовився обговорювати питання звільнення посла у США
|Трамп після зустрічі з Зеленським хоче «справедливої угоди»
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану цього тижня, - WSJ
|Британія повністю відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії. Закрила останню ТЕС
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Євросоюз планує новий режим санкцій щодо гібридних загроз з боку РФ, – ЗМІ
|Найбільший геологорозвідник Росії не зміг розплатитися за облігаціями
Бізнес
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій