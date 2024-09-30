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АНАЛІТИКА

«Хезболла» обрала нового ватажка

 

Парамілітарна ісламістська організація та партія "Хезболла" отримала нового лідера замість Хасана Насралли, який нещодавно загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану. Генеральним секретарем угруповання став Хашим Сафі ад-Дін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Arabia.

Хашим Сафі ад-Дін раніше був головою виконавчої ради "Хезболли" та її заступником.

Обрання нового ватажка "Хезболли" сьогодні, 29 вересня, відбулося на раді організації. Це підтвердили джерела Al-Arabia та Al-Hadath.

Що відомо про Сафі ад-Діна

Він є двоюрідним братом Насралли і зятем колишнього командувача іранськими силами КУДС Касема Сулеймані. Відтак, арабські ЗМІ зазначають, що Сафі ад-Діна вважали найвірогіднішим кандидатом на наступника Насралли.

Хашим Сафі ад-Дін народився в 1964 році в місті Дейр Канун ан-Нахр на півдні Лівану. Як і Насралла, він здобув освіту в Наджафі та Кумі, а в 1982 році був одним із засновників "Хезболли".

У 1994 році Сафі ад-Діна закликали до Лівану, щоб стати президентом Виконавчої ради "Хезболли", змінивши Насраллу через два роки після того, як останнього було призначено генеральним секретарем партії після вбивства Аббаса аль-Мусаві під час авіаудару. Він готувався стати наступником Насралли з 1994 року.

Як пише Al-Arabia, протягом трьох десятиліть він обробляв "делікатні" файли, а стратегією займався Насралла.

Його роботою також керував колишній військовий лідер партії Імад Мугніє, який був убитий 12 лютого 2008 року в результаті вибуху замінованого автомобіля в районі Кафр-Суса в Дамаску.

"Хоча Сафі ад-Дін роками залишався "людиною в тіні", обмеження безпеки щодо Насралли висунули його на передовий план", - йдеться в публікації Al-Arabia.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Раніше повідомлялося, що 27 вересня ізраїльські сили завдали ударів по столиці Лівану. Пізніше стало відомо, що в результаті обстрілу Бейруту загинув ватажок "Хезболли" Хасан Насралла. При цьому іранські ЗМІ заперечували цю інформацію.

Наступного дня, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію Насралли, керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років. Згодом організація "Хезболла" підтвердила загибель свого ватажка.

Детальніше про те, що відомо про Насраллу, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ліван, Іран
 

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