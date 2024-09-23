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АНАЛІТИКА

Партія експрем'єра Чехії перемогла на місцевих виборах в 10 з 13 країв

 

Згідно з попередніми результатами регіональних виборів, що відбулися в Чехії в п'ятницю і суботу, перемогу в 10 з 13 адміністративних країв здобув опозиційний рух ANO експрем'єра Андрея Бабіша.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Рух ANO, як і чотири роки тому, довів у регіональних виборах свої лідерські позиції. Однак, реальний розподіл сил у крайових адміністраціях країни залежатиме від подальших переговорів і формування коаліцій. Минулого разу рух ANO зміг посадити своїх представників на посади гетьманів лише в трьох краях.

Регіональні вибори в Чехії закінчилися великою поразкою для Піратської партії, що входить до правлячої коаліції. У зв'язку з цим керівництво "піратів" скликає республіканський партійний форум, який і вирішить долю нинішніх лідерів.

14-м самостійним адміністративним краєм Чехії є Прага, але в столиці держави вибори міської та районних адміністрацій відбуваються в інші терміни.

За попередніми підсумками голосування, у регіональних виборах взяло участь трохи менше ніж 33% виборців. Минулого разу активність виборців становила 38%.

Поряд із голосуванням за регіональних представників, у п'ятницю та суботу відбувся перший тур виборів до Сенату, де, згідно із законом, має змінитися третина складу - 27 сенаторів.

Після першого туру стали відомі імена чотирьох перших переможців, які набрали понад 50% голосів у своїх округах.

Другий тур сенаторських виборів відбудеться за тиждень - 27 і 28 вересня.

Вибори вирішили не переносити попри катастрофічні повені, від яких особливо постраждав північний схід країни.

Колишній прем'єр Чехії відомий скептичним ставленням до військової підтримки України. Приміром, він називав чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України "піар-ініціативою" уряду.
Ключові теги: Чехія
 

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