Фінансові новини
- |
- 23.09.24
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Партія експрем'єра Чехії перемогла на місцевих виборах в 10 з 13 країв
14:19 23.09.2024 |
Згідно з попередніми результатами регіональних виборів, що відбулися в Чехії в п'ятницю і суботу, перемогу в 10 з 13 адміністративних країв здобув опозиційний рух ANO експрем'єра Андрея Бабіша.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.
Рух ANO, як і чотири роки тому, довів у регіональних виборах свої лідерські позиції. Однак, реальний розподіл сил у крайових адміністраціях країни залежатиме від подальших переговорів і формування коаліцій. Минулого разу рух ANO зміг посадити своїх представників на посади гетьманів лише в трьох краях.
Регіональні вибори в Чехії закінчилися великою поразкою для Піратської партії, що входить до правлячої коаліції. У зв'язку з цим керівництво "піратів" скликає республіканський партійний форум, який і вирішить долю нинішніх лідерів.
14-м самостійним адміністративним краєм Чехії є Прага, але в столиці держави вибори міської та районних адміністрацій відбуваються в інші терміни.
За попередніми підсумками голосування, у регіональних виборах взяло участь трохи менше ніж 33% виборців. Минулого разу активність виборців становила 38%.
Поряд із голосуванням за регіональних представників, у п'ятницю та суботу відбувся перший тур виборів до Сенату, де, згідно із законом, має змінитися третина складу - 27 сенаторів.
Після першого туру стали відомі імена чотирьох перших переможців, які набрали понад 50% голосів у своїх округах.
Другий тур сенаторських виборів відбудеться за тиждень - 27 і 28 вересня.
Вибори вирішили не переносити попри катастрофічні повені, від яких особливо постраждав північний схід країни.
Колишній прем'єр Чехії відомий скептичним ставленням до військової підтримки України. Приміром, він називав чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України "піар-ініціативою" уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot
ТОП-НОВИНИ
|План реформ ООН ухвалили попри протидію Росії
|Україна очікує поставок винищувачів Mirage і веде переговори щодо Gripen і Eurofighter - Умєров
|Нові знімки з супутника показали знищення на складі у Тверській області майже 60 будівель
|Міжконтинентальна ракета «Сармат», ймовірно, вибухнула в РФ на космодромі, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди планують «дуже скоро» поставити Україні три установки до комплексу Patriot
|Партія експрем'єра Чехії перемогла на місцевих виборах в 10 з 13 країв
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Швейцарці на референдумі відкинули пенсійну і екологічну реформи
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Швейцарський регулятор розслідує останні місяці діяльності Credit Suisse
Бізнес
|ЄС вимагає від Apple відкрити операційну систему iOS для конкурентів
|YouTube інтегрує штучний інтелект, який зможе створювати відео замість авторів
|TSMC готується до випуску 2-нм чипів у 2025 році, й Apple серед перших клієнтів
|Прозріє навіть сліпий! Ілон Маск анонсував імплант Neuralink Blindsight, який допоможе повернути зір
|Продаж автомобілів у ЄС у серпні впав на 18,3%
|Мережа Starlink як радар: китайці використовують сигнал супутників SpaceX для пошуку стелс-літаків та дронів
|Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google