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АНАЛІТИКА

Болгарія заперечує причетність до пейджерів "Хезболли", які підірвали в Лівані

 

У п'ятницю, 20 вересня, влада Болгарії заперечила свою причетність до ланцюга постачання тисяч пейджерів, які нещодавно здетонували у Лівані.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У Болгарії почали розслідування після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що до продажу пейджерів могла бути причетною компанія Norta Global Ltd.

Проте, як передають журналісти, болгарське агентство державної безпеки ДАНС заявило, що воно "беззаперечно встановило", що жодні пейджери, використані в ліванських підривах, не були імпортовані до Болгарії, експортовані з неї або виготовлені в Болгарії.

Також агентство розповіло, що тайванська компанія Gold Apollo заявила на цьому тижні, що вона не виробляє пристрої, використані в атаці.

У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв'язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

Раніше в Угорщині спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAC Consulting.
 

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