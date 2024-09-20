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ЗМІ: У США вважають, що Ізраїль міг 15 років готувати операцію з підриву пейджерів у Лівані
12:26 20.09.2024 |
Ізраїль протягом щонайменше 15 років міг планувати операцію з підриву пейджерів у Лівані через підставні компанії.
Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на співрозмовників у американській розвідці, передає "Європейська правда".
Співрозмовники стверджують, що Ізраїль причетний до виробництва пристроїв зв'язку, які здетонували у різних районах Лівану.
За їхніми словами, у плануванні атаки брали участь підставні компанії, де ізраїльські розвідники та їхні активи прикривали легальну компанію, яка виробляла пейджери. Деякі з працівників не знали, на кого вони насправді працювали.
Журналісти зазначили, що однією з таких організацій була зареєстрована в Будапешті BAC Consulting, яка за контрактом мала виробляти пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo.
Однак представник угорського уряду заявив телеканалу, що цих пристроїв в Угорщині не було, а BAC Consulting була лише "торговельним посередником" і не робила нічого на території країни.
У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв'язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.
Раніше в Угорщині вже спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAC Consulting.
Напередодні повідомлялося, що спецслужби в Болгарії та Норвегії розпочали розслідування за фактом можливої причетності до виробництва пейджерів, якими користувались представники воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані та які були підірвані цього тижня.
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