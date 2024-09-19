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АНАЛІТИКА

У Норвегії та Болгарії перевіряють причетність до підірваних пейджерів «Хезболли»

 

Спецслужби в Болгарії та Норвегії розпочали розслідування за фактом можливої причетності до виробництва пейджерів, якими користувались представники воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані та які були підірвані цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Раніше у четвер Державне агентство національної безпеки Болгарії заявило, що перевіряє зареєстровану в Софії компанію, яка нібито була підставною юрособою для виготовлення пейджерів для "Хезболли".

"У Болгарії не було проведено жодних митних операцій з товарами, про які йдеться. З іноземними компаніями, згаданими в ЗМІ, не було проведено жодних митних операцій", - додали там.

Пізніше норвезька Поліція безпеки (PST) заявила про початок "попереднього розслідування інформації, яка з'явилася" у ЗМІ, стосовно власника болгарської компанії - ним нібито виявився громадянин Норвегії.

Вебсайт компанії, з якою начебто пов'язаний норвежець, містив презентацію різних технічних і консультаційних послуг ще до 11:00 четверга. Відтоді звідти видалили всю інформацію.

"PST відомо про твердження різних міжнародних ЗМІ про те, що норвезька компанія була причетна до продажу пейджерів. PST не може підтвердити цю інформацію, і ми не можемо коментувати це питання", - заявили там.

У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв'язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

Раніше в Угорщині спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAS Consulting.
 

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