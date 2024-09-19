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АНАЛІТИКА

Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, - Reuters

 

Німеччина призупинила експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови щодо порушення гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році країна схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро.

Однак до кінця серпня 2024 року було видано дозволів на експорт на суму лише 14,5 млн євро. З них на категорію "військова зброя" припадає лише 32 449 євро.

Джерело, близьке до німецького Мінекономіки, повідомило, що причиною скорочень експорту зброї стали судові справи, в яких позивачі звинувачують Німеччину в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Велика Британія призупиняє дію деяких ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через побоювання можливості її використання у Секторі Газа із порушенням норм міжнародного права. В Ізраїлі заявили, що "глибоко розчаровані" таким рішенням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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