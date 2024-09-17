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У Британії наголосили на важливості спільного виробництва винищувачів з Італією та Японією
09:02 17.09.2024 |
Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер підкреслив важливість спільної з Італією та Японією програми виробництва винищувачів. Ця заява прозвучала після припущень, що його новий уряд може відмовитися від участі в цій схемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Стармер перебуває в Римі з офіційним візитом, де зустрівся з італійською колегою Джорджією Мелоні. Переговори стосувалися питань оборони, включаючи участь двох країн у Глобальній бойовій повітряній програмі (GCAP), відомій у Британії як Tempest.
"Ми погодилися з життєво важливими нашими спільними оборонними програмами, включаючи GCAP, для наших спільних інтересів національної безпеки та відповідного потенціалу оборонної промисловості, і ми вітаємо постійний прогрес, якого ми досягаємо", - йдеться у спільній заяві лідерів після зустрічі.
На тлі спекуляцій про те, що участь Британії в GCAP може бути припинена під час огляду оборони, Стармер у липні підкреслив важливість програми, але не гарантував подальшої участі.
У понеділок Стармер сказав, що цей проект згадувався "кілька разів сьогодні", коли він також зустрічався з головою оборонної фірми Leonardo (LDOF.MI), яка бере участь у проекті винищувача GCAP і яка в понеділок оголосила про інвестиції в розмірі 435 мільйонів фунтів ($574,50 мільйонів) у свій бізнес у Великобританії.
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