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АНАЛІТИКА

Греція запровадить збір із пасажирів круїзних лайнерів, щоб обмежити туризм

 

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у неділю, 8 вересня, оголосив про наміри запровадити збір у розмірі 20 євро з відвідувачів круїзних лайнерів на островах Санторіні та Міконос під час піку літнього сезону, щоб запобігти надмірному туризму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

На пресконференції наступного дня після оголошення основних напрямків економічної політики на 2025 рік Міцотакіс пояснив, що надмірний туризм є проблемою лише в кількох туристичних місцях Греції.

"Греція не має структурної проблеми надмірного туризму... Деякі з її туристичних місць мають значну проблему протягом певних тижнів або місяців року, з якою ми повинні мати справу. Круїзне судноплавство обтяжує Санторіні та Міконос", - пояснив він.

За словами прем'єра Греції, частину збору з пасажирів круїзних лайнерів, які прямують на ці острови, передаватимуть місцевим громадам для інвестування в інфраструктуру.

Крім того, уряд Греції планує регулювати кількість круїзних лайнерів, які одночасно прибувають до певних пунктів призначення, та зобов'яже туристичні острови запровадити правила захисту довкілля та вирішення проблеми нестачі води.

Паралельно влада хоче збільшити податок на короткострокову оренду житла і заборонити видачу нових ліцензій на таку оренду в центрі Афін, щоб збільшити житловий фонд для постійних мешканців.

Греція значною мірою покладається на туризм, який є основною рушійною силою її економіки: тільки у 2023 році за рахунок майже 31 мільйона туристів країна заробила близько 20 мільярдів євро.

Водночас деякі з найпопулярніших грецьких туристичних напрямків перебувають під загрозою через масовий туризм. На Санторіні вже були кілька протестів із закликом обмежити кількість людей, що відвідують острів.

Як повідомлялось, у Римі розглядають запровадження плати для туристів за відвідування деяких найпопулярніших місць, як відомий фонтан Треві, із квотами і завчасним плануванням візиту.
Ключові теги: Греція
 

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