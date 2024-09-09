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АНАЛІТИКА

Ізраїль завдав ударів по заводу з виробництва хімічної зброї в Сирії, - Reuters

 

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок численних ізраїльських ударів по сільській місцевості Хама в Сирії в неділю загинули щонайменше чотири мирні жителі/ Джерела кажуть, що удари були направлені на великий військовий дослідницький центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцевий чиновник охорони здоров'я, якого цитує державне інформаційне агентство Сирії, повідомив, що 13 людей також отримали поранення.

Два регіональні джерела у розвідці повідомили, що кількох ударів зазнав великий військовий дослідницький центр з виробництва хімічної зброї, розташований неподалік Місіафа. Передбачається, що там розміщено групу іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.

Державні ЗМІ Сирії повідомили, що удари викликали дві пожежі.

Нагадаємо, один з таких ударів по іранському посольству у Сирії 1 квітня, внаслідок якого загинули вищий командир елітного Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і старший командувач, призвів до масованої атаки Ірану на територію Ізраїлю з використанням ударних дронів і крилатих ракет.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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