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Ізраїль завдав ударів по заводу з виробництва хімічної зброї в Сирії, - Reuters
10:56 09.09.2024 |
Сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок численних ізраїльських ударів по сільській місцевості Хама в Сирії в неділю загинули щонайменше чотири мирні жителі/ Джерела кажуть, що удари були направлені на великий військовий дослідницький центр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Місцевий чиновник охорони здоров'я, якого цитує державне інформаційне агентство Сирії, повідомив, що 13 людей також отримали поранення.
Два регіональні джерела у розвідці повідомили, що кількох ударів зазнав великий військовий дослідницький центр з виробництва хімічної зброї, розташований неподалік Місіафа. Передбачається, що там розміщено групу іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.
Державні ЗМІ Сирії повідомили, що удари викликали дві пожежі.
Нагадаємо, один з таких ударів по іранському посольству у Сирії 1 квітня, внаслідок якого загинули вищий командир елітного Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і старший командувач, призвів до масованої атаки Ірану на територію Ізраїлю з використанням ударних дронів і крилатих ракет.
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