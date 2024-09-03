Фінансові новини
- |
- 03.09.24
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Volkswagen планує закрити заводи у Німеччині вперше за 87 років
12:47 03.09.2024 |
Німецька автобудівна компанія Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосила про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал, у керівництві зазначають - погіршилася економічна ситуація.
Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".
Як зазначили у заяві, Volkswagen AG розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині, встановлюючи протистояння з потужними профспілками, оскільки "найважливіша галузь країни бореться за своє майбутнє".
У компанії зауважили, що потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити 30-річну угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць.
Журналісти агентства підкреслили, що основна ціль Volkswagen - бренд легкових автомобілів, чиї прибутки стрімко скорочуються на тлі переходу на електромобілі та уповільнення споживчих витрат.
Гендиректор корпорації Олівер Блюме заявив, що Німеччина як місце ведення бізнесу все більше відстає з точки зору конкурентоспроможності. Він акцентував - економічна ситуація знову стала гіршою.
"Економічне середовище стало ще жорсткішим, і в Європу проникають нові гравці. Німеччина як місце для бізнесу ще більше відстає з точки зору конкурентоспроможності", - заявив він.
Журналісти додали, що наразі у компанії працюють 673 000 людей, а керівництво планує звільнити до 110 000 співробітників у найближчі роки.
Зауважимо, нещодавно стало відомо, що продажі електромобілів у Норвегії встановили новий світовий рекорд: серед нових автівок, придбаних жителями країни в серпні, на електромобілі припало 94%.
Тим часом продажі електромобілів у Німеччині в липні впали на 37% у порівнянні з минулим роком, продовжуючи тенденцію до загального зменшення популярності цього транспорту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла проголосувати за збільшення податків. Не вистачило двох голосів
|Першого заступника директора НАБУ Углаву звільнено з посади
|У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро
|Монголія не виконала ордер МКС на арешт Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Монголії заявили, що не арештували Путіна за ордером МКС через залежність від РФ
|ЗМІ: США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16
|По всій Німеччині провели рейди проти групи інтернет-тролів
|Китай розпочне розслідування проти товарів з Канади
|Паркан на фінсько-російському кордоні буде на пів метра вищим за запланований
|Volkswagen планує закрити заводи у Німеччині вперше за 87 років
Бізнес
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних