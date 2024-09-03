Британія частково призупинить продаж зброї Ізраїлю

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про призупинення частини дозволів на продаж зброї Ізраїлю - вперше з початку операції ізраїльських сил проти терористів ХАМАС у секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За словами Леммі, британський уряд ухвалив рішення стосовно продажу зброї Ізраїлю після перевірки експортних ліцензій, яка виявила "явний ризик" того, що вони можуть бути використані в порушення міжнародного права.

"Поставши перед таким конфліктом, як цей (війна в секторі Гази. - Ред.), уряд зобов'язаний переглянути британські експортні ліцензії. Це не повна заборона, це не ембарго на постачання зброї", - підкреслив він.

Голова МЗС Британії зазначив, що призупинення стосуватиметься близько 30 з 350 ліцензій.

Британія безпосередньо не постачає Ізраїлю зброю, але надає експортні ліцензії британським компаніям на її продаж. І минула, і нинішня британська влада запевняли, що припиняти військову допомогу Ізраїлю не буде.

Водночас ще з минулого року загальний обсяг військового експорту з Британії до Ізраїлю відчутно скоротився.

Оголошення Лондона відбувається на тлі тиску на Ізраїль через його дії в Газі, у зв'язку з чим західні країни закликають ізраїльську владу якнайшвидше укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників з полону ХАМАС.