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АНАЛІТИКА

Байден і Нетаньяху обговорили майбутні переговори в Каїрі

 

Президент США Джо Байден обговорив у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху майбутні переговори в Каїрі щодо припинення вогню і звільнення заручників, а також запевнив Ізраїль у подальшій підтримці Вашингтона. Про це ідеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому в середу, 21 серпня.

Американський президент і ізраїльський прем'єр обговорили зусилля США з підтримки оборони Ізраїлю з огляду на загрози з боку Ірану, включно з небезпекою, яка походить від підтримуваних Тегераном хуситів, а також терористичних угруповань ХАМАС і "Хезболла". Зазначається, що в розмові також брала участь віцепрезидентка США і кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс.

Тим часом, за повідомленням Ізраїлю, він розгромив бригаду ХАМАС в районі міста Рафах в Секторі Гази на кордоні з Єгиптом. У цьому районі знешкоджені понад 150 тунелів, але залишається ще певна їх кількість, які підлягають знищенню. Тож, як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху, про виведення військ з прикордонного регіону не йдеться. Саме це питання спричиняє найбільше розбіжностей в непрямих переговорах, які ведуться кілька місяців між Ізраїлем та ХАМАСом.

Переговори стосуються питань припинення вогню та обмін заручниками, посередниками виступають Єгипет, Катар і Сполучені Штати. Щоправда, досягти прогресу сторонам поки не вдалося. Після зустрічі у Досі 21 серпня з еміром Катару шейхом Аль Тані державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що буде зроблено все можливе, щоб не допустити ескалації на Близькому Сході, проте"час спливає".

Між тим, ХАМАС звинуватив звинуватив США у тому, що остання пропозиція щодо припинення вогню у Секторі Гази була змінена на користь Ізраїлю. На думку ХАМАСу, ця угода не відповідає початково узгодженому проєкту з посередниками і є "перевернутою".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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