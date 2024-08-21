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АНАЛІТИКА

ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю

 

Європейський Союз планує запровадити додаткові 9-відсоткові мита на імпортовані з Китаю автомобілі Tesla.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Єврокомісія проінформувала про свій проєкт рішення про введення остаточних тарифів на електромобілі, що поставляються з Китаю.

Згідно з рішенням, ЄС встановив знижену ставку в 9% для Tesla - нижчу за 20,8%, заявлену в липні. За даними комісії, Tesla попросила про перерахунок своєї ставки на основі конкретних субсидій.

Комісія все ще вважає, що китайське виробництво електромобілів виграло від великих субсидій, і запропонував кінцеві мита до 36,3%.

Це трохи нижче, ніж максимальне тимчасове мито в 37,6%, яке комісія встановила в липні для компаній, які не співпрацювали з антисубсидійним розслідуванням ЄС. Tesla була серед компаній, які співпрацювали з ЄС.

Комісія заявила, що направила групу на об'єкти Tesla в Китаї, щоб перевірити, які субсидії отримала фірма. Брюссель дійшов висновку, що Tesla отримує менше субсидій від Китаю, порівняно з китайськими виробниками електромобілів, які досліджував Брюссель.

Нагадаємо, у серпні Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі через плани Європейського Союзу про запровадження тарифів на електромобілі китайського виробництва.
Ключові теги: Tesla, Китай, ЄС
 

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