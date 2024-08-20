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Блінкен: Ізраїль схвалив план припинення вогню в Газі, наступний крок за ХАМАС
08:57 20.08.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль прийняв пропозицію подолати розбіжності, що стримують припинення вогню і звільнення заручників у Газі, і закликав ХАМАС зробити те ж саме.
Заяву Блінкена наводить AP, повідомляє "Європейська правда".
Держсекретар виступив після 2,5-годинної зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, після чого він вирушить до Єгипту і Катару для подальших переговорів.
Посередники вже кілька місяців намагаються покласти край війні в Газі, але переговори неодноразово заходили в глухий кут.
"Під час сьогоднішньої дуже конструктивної зустрічі з прем'єр-міністром Нетаньягу він підтвердив мені, що Ізраїль підтримує пропозицію про проміжний варіант", - сказав Блінкен журналістам, не уточнивши, що саме передбачає ця пропозиція.
За його словами, наступним важливим кроком має бути те, що ХАМАС скаже "так".
Блінкен додав, що навіть якщо ХАМАС прийме пропозицію, учасники переговорів проведуть найближчі дні, працюючи над "чітким розумінням щодо імплементації угоди".
Він сказав, що все ще залишаються "складні питання", які вимагають "важких рішень лідерів".
Нагадаємо, у понеділок Блінкен заявляв, що нинішній дипломатичний поштовх Вашингтона для досягнення угоди про припинення вогню в Газі є "можливо, найкращою, а можливо, і останньою можливістю".
За даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.
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