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Переговори щодо припинення вогню у Секторі Газа відновилися, але без ХАМАС
09:16 16.08.2024 |
Міжнародні посередники у четвер провели новий раунд переговорів, спрямований на припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС і забезпечення звільнення десятків заручників. Потенційна угода розглядається як найкраща надія на подолання регіонального конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP і NPR.
Сполучені Штати, Катар і Єгипет зустрілися з ізраїльською делегацією в Катарі. ХАМАС, який не брав безпосередньої участі, звинувачує Ізраїль у додаванні нових вимог до попередньої пропозиції, яка мала підтримку США та міжнародної спільноти і з якою ХАМАС погодився в принципі.
Речник ХАМАСу заявив американському громадському мовнику NPR, що він не братиме участі в переговорах, оскільки вже представив власну мирну пропозицію.
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі назвав переговори важливим кроком і сказав, що вони, як очікується, триватимуть у п'ятницю. Він сказав, що попереду ще багато роботи, враховуючи складність угоди.
Нагадаємо, у липні ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваній США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.
Зокрема через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії до ліквідації усього керівництва ХАМАС перший варіант мирного плану був провалений.
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