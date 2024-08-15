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АНАЛІТИКА

Кандидати у віцепрезиденти США визначились із часом дебатів

 

Джей Ді Венс і Тім Волз, які є кандидатами у віцепрезиденти від Республіканської та Демократичної партії відповідно, погодились узяти участь у дебатах на телеканалі CBS News 1 жовтня.

Про це повідомив сам телеканал, пише "Європейська правда".

У середу CBS News запропонував чотири дати дебатів між двома кандидатами у віцепрезиденти: 17 вересня, 24 вересня, 1 жовтня і 8 жовтня.

Волз напередодні заявив, що погоджується на дату 1 жовтня, Венс підтвердив свою участь у четвер уранці, водночас закликавши візаві від Демократичної партії взяти участь у дебатах на CNN у вересні.

"Американський народ заслуговує на якомога більше дебатів, саме тому Трамп уже викликав Камалу на три з них. Я приймаю не тільки дебати на CBS 1 жовтня, а й дебати на CNN 18 вересня. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами на обох!" - заявив республіканець.

Раніше телеканал ABC News заявив, що проведе перші дебати між кандидатами в президенти США - Дональдом Трампом і Камалою Гарріс - 10 вересня.

Нагадаємо, під час першого передвиборчого заходу Волз критикував Трампа й Венса, назвавши їх "моторошними і до біса дивними".
Ключові теги: США
 

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