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Напарник Гарріс взявся атакувати Трампа і Венса: До біса дивні
10:59 07.08.2024 |
Губернатор Міннесоти Тім Волз, якого Камала Гарріс обрала як свого напарника у президентських перегонах, виступив з різкою критикою Дональда Трампа і кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Волз сказав під час виступу перед прихильниками у Філадельфії, його цитує The Hill.
Зокрема, описуючи тандем Трампа і Венса, Волз використав слово "дивні" (англійською - "weird"), яке стало вірусним в американських соцмережах.
"Я просто повинен це сказати. Ви це знаєте. Ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні і, так, до біса дивні. Це те, що ви бачите", - сказав Волц під бурхливі оплески натовпу.
Він додав, що у разі повернення Трампа у крісло президента США "він почне саме з того місця, на якому зупинився чотири роки тому".
"Тільки цього разу все буде набагато, набагато гірше", - сказав Волз, стверджуючи, що кандидат від Республіканської партії скасує Закон про доступне медичне обслуговування, скоротить соціальне забезпечення та медичну допомогу і заборонить аборти по всій країні.
Також він критикував й свого опонента Венса, зазначивши, що той поділяє "небезпечний і відсталий порядок денний Трампа для цієї країни".
Напередодні Камала Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.
60-річний Волз - ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар'єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.
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