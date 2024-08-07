Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Напарник Гарріс взявся атакувати Трампа і Венса: До біса дивні

 

Губернатор Міннесоти Тім Волз, якого Камала Гарріс обрала як свого напарника у президентських перегонах, виступив з різкою критикою Дональда Трампа і кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Волз сказав під час виступу перед прихильниками у Філадельфії, його цитує The Hill.

Зокрема, описуючи тандем Трампа і Венса, Волз використав слово "дивні" (англійською - "weird"), яке стало вірусним в американських соцмережах.

"Я просто повинен це сказати. Ви це знаєте. Ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні і, так, до біса дивні. Це те, що ви бачите", - сказав Волц під бурхливі оплески натовпу.

Він додав, що у разі повернення Трампа у крісло президента США "він почне саме з того місця, на якому зупинився чотири роки тому".

"Тільки цього разу все буде набагато, набагато гірше", - сказав Волз, стверджуючи, що кандидат від Республіканської партії скасує Закон про доступне медичне обслуговування, скоротить соціальне забезпечення та медичну допомогу і заборонить аборти по всій країні.

Також він критикував й свого опонента Венса, зазначивши, що той поділяє "небезпечний і відсталий порядок денний Трампа для цієї країни".

Напередодні Камала Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза.

60-річний Волз - ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар'єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9847
  0,0534
 0,13
EUR
 1
 44,7676
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7464  0,09 0,22 41,3611  0,09 0,22
EUR 44,5164  0,17 0,38 45,2832  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9750  0,09 0,21 40,9950  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес